Митрополит Филарет сегодня отмечает день рождения

21 Марта 2017 09:03

Почетному Патриаршему Экзарху всея Беларуси исполняется 82. Многие годы епископ Русской православной церкви посвятил укреплению в обществе высоких моральных идеалов, подлинного гуманизма и нравственности. Более 35-ти лет он стоял у истоков возрождения веры, строительства храмов. Митрополит Филарет удостоен звания "Герой Беларуси" и ордена Франциска Скорины. С днем рождения Митрополита Филарета - почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко.