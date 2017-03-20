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Митрополит Филарет сегодня отмечает день рождения
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21 Марта 2017 09:03

Митрополит Филарет сегодня отмечает день рождения

Почетному Патриаршему Экзарху всея Беларуси исполняется 82. Многие годы епископ Русской православной церкви посвятил укреплению в обществе высоких моральных идеалов, подлинного гуманизма и нравственности. Более 35-ти лет он стоял у истоков возрождения веры, строительства храмов. Митрополит Филарет удостоен звания "Герой Беларуси" и ордена Франциска Скорины. С днем рождения Митрополита Филарета - почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко.

  

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