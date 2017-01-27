"Миссис Земной шар" посетила Минск

27 Января 2017 21:45

Сегодня Минск посетила организатор и первая победительница Mrs. Globe или "Миссис Земной шар".

Трейси Кэмпбелл вот уже на протяжении 20 лет организует конкурс красоты для замужних красавиц. В Минске - впервые по приглашению Светланы Кузнецовой, которая и завоевала титул "Миссис Земной шар". Иностранная гостья посетила Национальную школу красоты, где искусству дефиле, позирования и стиля обучаются будущие звезды подиума.

Также Трейси Кэмпбелл является главой благотворительной организации, которая оказывает поддержку матерям с детьми, оказавшимся в тяжелой ситуации. Уже завтра гостья из Америки посетит Республиканский научно-практический центр детской онкологии в Боровлянах, чтобы протянуть руку помощи нуждающимся.