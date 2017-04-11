Мисс "Модный переполох" выбрали в Жодино

11 Апреля 2017 15:31

За звание самой прекрасной боролись юные модели местной школы дефиле. Однако впечатляли не только внешним видом, стилем и грацией. Жюри покоряли танцевальными, вокальными и даже кулинарными способностями. Ярким завершением шоу стал показ дизайнерских платьев: каждая модница показала свой сказочный образ. Кто стал королевой дефиле - знает Наталья Кузьмицкая.

Проказливые глазки с длинными черными ресницами, хитрая улыбка, рыжая шляпа и к выходу на сцену Патрикеевна готова. Татьяна Дегелевич не случайно выбрала этот образ для своей презентации.

На праздник красоты пожаловали и Пеппи Длинный чулок, и Алиса из "Страны чудес", и даже Атаманша из "Бременских музыкантов". Каждая девочка удачно перевоплотилась.

За кулисами все участницы очень волнуются.

7 участниц, 4 конкурсных испытания и сразу несколько главных призов: дизайнерское платье, возможность презентовать новую коллекцию одежды и участие в прямом эфире на радиостанции. Несмотря на юный возраст конкурсанток, сразу стало понятно - борьба будет серьезная.

Загадочными, шуточными и очень душевными получились творческие выступления конкурсанток.

Ярким финалом шоу стал показ дизайнерских платьев от модельера Екатерины Протасевич. Для каждой модницы дизайнер создала незабываемый образ волшебной феи или настоящей сказочной принцессы.

Королевой вечера жюри конкурса выбрала двенадцатилетнюю Александру Иващук. Однако, несмотря на результаты, каждая из участниц стала звездой дефиле и получила незабываемый опыт, который пригодится в жизни.