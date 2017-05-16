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Мировые СМИ вынудили нобелевского лауреата Светлану Алексиевич опровергать слухи о своей смерти
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18 Мая 2017 19:09

Мировые СМИ вынудили нобелевского лауреата Светлану Алексиевич опровергать слухи о своей смерти

Утку о кончине писательницы запустила французская "Фигаро", ссылаясь на твиттер-аккаунт своего министра культуры Франсуазы Ниссен. Впоследствии выяснилось, что учетная запись министра - фейковая - ее создал итальянский журналист и пранкер Томмазо Де Бенедетти. Ранее он уже шокировал публику ложными новостями о смерти Папы Бенедикта 16-го и лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Тем не менее, ведущие СМИ планеты успели растиражировать известия о белорусском нобелевском лауреате. Сама Светлана Алексиевич сообщила, что сейчас находится в Сеуле и на здоровье не жалуется. В своем "Твиттере" автор "Чернобыльской молитвы" написала: "Не дождетесь".

  

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