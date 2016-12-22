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Минздрав ввел ограничения на продажу настоек
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20 Декабря 2016 12:09

Минздрав ввел ограничения на продажу настоек

Минздрав Беларуси ввел ограничения на продажу настоек боярышника, пустырника, календулы, валерианы и муравьиного спирта. Теперь их будут отпускать только по одному флакону в руки. А ночью и вовсе настойки продавать запрещено. Можно будет купить аналоги в виде таблеток, капсул, мазей и гелей, которые не содержат спирт.

 

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