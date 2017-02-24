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Минздрав утвердил обновленный вариант санитарных норм и правил для общепита
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25 Февраля 2017 15:16

Минздрав утвердил обновленный вариант санитарных норм и правил для общепита

Минздрав утвердил обновленный вариант санитарных норм и правил "Санитарно-эпидемиологические требования для объектов общепита". Количество пунктов документа, по сравнению с предыдущей редакцией, сократилось практически вдвое - с 322 до 177. В частности, документ разрешает организацию объектов общепита в общественных зданиях и нежилых помещениях жилых домов.  

  

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