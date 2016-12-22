Минздрав Беларуси вводит ограничения на продажу некоторых настоек

20 Декабря 2016 21:29

Минздрав Беларуси вводит ограничения на продажу настоек боярышника, календулы, пустырника, валерианы и муравьиного спирта. В аптеках препараты будут продавать только днем и только по одному флакону.

Подобное ограничение стало реакцией на массовое отравление в Иркутске. Согласно нововведениям, теперь с 10 вечера и до 8 утра аптечный работник предложит аналоги, которые не содержат спирт. Кроме того, Минздрав рекомендует производителям выпускать спиртовые настойки во флаконах меньшего объема. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило на брифинге в Минске.

Выпуск препаратов в меньшей дозировке может быть налажен фармпредприятиями уже в течение полугода. По словам заместителя министра, сейчас каждую партию спиртосодержащих настоек проверяют в лаборатории. Под контролем также спиртовые лосьоны и омыватели стекол.

Вячеслав Шило, заместитель министра здравоохранения Беларуси: "Мы обращаем внимание на аптечные сети, чтобы они ограничили продажи. Вместе с тем, аптечный работник может провести профилактическую беседу с каждым посетителем, чтобы выяснить потребность приобретения данной настойки или данного лекарственного препарата. Ограничений повторного захода в аптеку и повторной покупки, конечно же, не существует. Принимать решение о рецептурном отпуске или безрецептурном. Флаконы большого объема - они у нас по рецепту. Объемы маленькие, 25-30 миллилитров, они безрецептурные. Это практика всех стран, поэтому ограничения в этом вопросе мы не ставим".

Напомним, из-за массового отравления метанолом в Иркутской области сегодня объявлен траур. Как стало известно, вместо настойки боярышника, продажу которой российские власти давно собирались ограничить, пострадавшие употребляли концентрат для принятия ванн также с названием "Боярышник". По последней информации, погибли 58 человек. В больницах находятся еще 28 пострадавших. Как стало известно, один пациент уже выписался.