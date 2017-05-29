Минздрав Беларуси представил национальный врачебный интернет-портал "Здоровые люди"

29 Мая 2017 09:09

Проект создан на базе газеты "Медицинский вестник" и имеет 8 рубрик. Сайт доступен на русском и белорусском языках и адаптирован для слабовидящих людей.

Валерий Малашко, Министр здравоохранения Беларуси: "Мы ставили задачу рассказать о здоровом человеке и обо всем, что формирует здорового человека. И с идеологической точки зрения та форма круга, которая предложена как логотип портала, говорит о том, что мы сможем сформировать устойчивые поведенческие механизмы, мотивы, доминанты человека, которые будут вести его к здоровьесберегающему поведению".

Разработчики анонсировали запуск еще двух подобных сайтов. На один из них белорусы смогут зайти уже в сентябре.