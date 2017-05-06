Минутой молчания почтили в ООН события Второй мировой войны

6 Мая 2017 15:10

Минутой молчания почтили в штаб-квартире ООН события Второй мировой войны и 72-ю годовщину Победы. Памятные мероприятия накануне этого дня провели постоянные представительства 9 стран при ООН.

В этом году страны СНГ организовали выставку фотографий памятников, увековечивших события Великой Отечественной войны. На открытии экспозиции выступили постпред Беларуси при ООН Андрей Дапкюнас и Туркменистана Аксолтан Атаева, а также Генсек всемирной организации Антониу Гутерреш.

Антониу Гутерреш, Генеральный секретарь ООН: "Вторая мировая была не просто опустошительной войной, принесшей огромные страдания и смерть в страны, которые организовали эту экспозицию. Это также была война против чудовищной идеологии. К счастью, эта идеология была повержена, и я надеюсь, что навсегда. Основная миссия ООН - избавить грядущие поколения от новых мировых войн. В то время, когда на планете идет столько вооруженных конфликтов, каждый из нас должен сделать все возможное, чтобы остановить их и избегать новых войн в будущем".

Символичность церемонии в том, что она состоялась около Дерева мира и единства, которое было посажено по инициативе Беларуси ровно два года назад в чествование 70-й годовщины окончания Второй мировой войны.