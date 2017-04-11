Общество
11 Апреля 2017 19:06
Минута молчания и молитва в память об узниках фашистских концлагерей
Минутой молчания и молитвой в Витебске почтили память узников фашистских концлагерей. Живые цветы легли к мемориалу на территории бывшего лагеря смерти "Пятый полк". Он действовал с 1941 по 1944 годы. Изначально здесь содержались советские военнопленные, а позже и мирные жители из Витебска и окрестных деревень. По различным данным, через "Пятый полк" прошли от 80-ти до 150-ти тысяч человек. Среди них огромное количество детей.
Сейчас в северном регионе проживают около четырех с половиной тысяч бывших узников концлагерей. Из них более двух тысяч - в Витебске.
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