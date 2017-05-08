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Минута молчания
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9 Мая 2017 17:55

Минута молчания

Светлой памяти павших в борьбе против фашизма.
  

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