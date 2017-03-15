Минтруда улучшит систему материального стимулирования работников

15 Марта 2017 12:09

Министерство труда и социальной защиты будет улучшать систему материального стимулирования работников в Беларуси. Такую задачу поставил сегодня перед ведомством вице-премьер Василий Жарко, представляя коллективу нового руководителя Ирину Костевич.

Министерство труда и социальной защиты будет улучшать систему материального стимулирования работников в Беларуси. Минтруда одно из ключевых в структуре правительства, напомнил он. Каждое из направлений требует не только глубоких профессиональных знаний, но и самого тесного взаимодействия с госорганами на республиканском и местном уровнях.

Ирина Костевич, Министр труда и социальной защиты Беларуси: "Первостепенная задача в первый рабочий день, - конечно же познакомиться с коллективом, встретится со всеми начальниками структурных подразделений. В ближайшее время посетить все учреждения, которые входят в систему Министерства труда и социальной защиты".

Нового министра труда и соцзащиты Василий Жарко охарактеризовал как грамотного, опытного, современно мыслящего руководителя.