Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Минтруда улучшит систему материального стимулирования работников
Общество
RSS
Минтруда улучшит систему материального стимулирования работников
Скачать Поделиться

15 Марта 2017 12:09

Минтруда улучшит систему материального стимулирования работников

Министерство труда и социальной защиты будет улучшать систему материального стимулирования работников в Беларуси.  Такую задачу поставил сегодня перед ведомством вице-премьер Василий Жарко, представляя коллективу нового руководителя Ирину Костевич.

Министерство труда и социальной защиты будет улучшать систему материального стимулирования работников в Беларуси. Минтруда одно из ключевых в структуре правительства, напомнил он. Каждое из направлений требует не только глубоких профессиональных знаний, но и самого тесного взаимодействия с госорганами на республиканском и местном уровнях.

Ирина Костевич, Министр труда и социальной защиты Беларуси: "Первостепенная задача в первый рабочий день, - конечно же познакомиться с коллективом, встретится со всеми начальниками структурных подразделений. В ближайшее время посетить все учреждения, которые входят в систему Министерства труда и социальной защиты".

Нового министра труда и соцзащиты Василий Жарко охарактеризовал как грамотного, опытного, современно мыслящего руководителя.

  

Другие новости

Беби-бум в Витебском зоопарке Бебі-бум у Віцебскім заапарку 14.03.2017 07:13 / Общество Беби-бум в Витебском зоопарке

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =