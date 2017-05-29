31 Мая 2017 18:48

Чтобы лето было безопасным. Минский Дворец детей и молодежи открыл сезон занятий с представителями оперативных служб. Самых маленьких знакомят с правилами пожарной и дорожной безопасности. А родителям напоминают требования при перевозке детей-пассажиров.

По сравнению с прошлым годом количество аварий с участием детей в столице сократилось, в том числе благодаря и профилактическим акциям.