Минские власти выступают за избирательный подход по размещению наружной рекламы в столице

28 Марта 2017 21:18

Об этом сегодня нашему агентству заявил главный архитектор Минска Павел Лучинович.

Основной критерий по билбордам и надписям на крыше - эстетика. Реклама - неотъемлемая часть городского пространства. И она не должна перегружать и закрывать фасады, а наоборот - подчеркивать красоту проспектов и улиц. Напомним, накануне в сюжете "Панорамы" рекламщики жаловались на сложности в продлении сроков действия уличных растяжек и долгое согласование концепций билбордов с городскими властями. Как отметил Павел Лучинович, чтобы уйти от единоличного принятия решения, создали рабочую группу. В ней - архитекторы районов, представители управления торговли и Министерства культуры коллегиально выносят окончательный вердикт.

Павел Лучинович, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома: "Меньше всего проблем городу доставляют сюжеты, связанные с общеизвестными мировыми брендами, поскольку на них работают лучшие дизайнеры мира, то никаких проблем с сюжетами практически нет. Чаще всего проблемы бывают с нашими местными рекламораспространителями, когда недостаточно проработанная идет реклама. Кроме того, хочу отметить, что мы проверяем и содержание рекламы, чтобы она соответствовала действительности. Что касается продления рекламных конструкций, то конкретную ситуацию мы всегда смотрим крайне внимательно, и прежде всего это относится к нашим основным проспектам".

Сегодня в Минске на билбордах превалирует социальная реклама, которая не приносит дохода в городской бюджет. Коммерческих надписей в белорусской столице только 40%. При этом операторы не всегда следят за состоянием своих рекламных конструкций. А это негативно отражается на облике города.