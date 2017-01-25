Минские хлебозаводы открывают двери для туристических групп

25 Января 2017 18:46

Заглянуть в хлебопекарный цех и ощутить аромат свежей булки. Столичные хлебозаводы открывают двери для туристических групп. Экскурсия проходит через все этапы производства хлеба, батона, пряников или овсяного печенья. Экскурсовод даже раскрывает некоторые пекарские секреты. Например, как одновременно получить румяную корочку и пышное тесто. Группы обычно небольшие - от пяти до 15 человек. Самые частые гости - школьники, а также студенты профильных учебных заведений: будущие технологи, пекари, кондитеры. После знакомства с производством предусмотрена дегустация изделий.

Промышленный туризм набирает все большую популярность. Сейчас туристические группы могут посещать завод холодильников, кондитерские фабрики, увидеть, как варят сыр и создают стеклянные изделия.