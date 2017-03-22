Минская организация ветеранов отмечает 30-летие

22 Марта 2017 18:41

Сегодня в столице по случаю праздника чествовали заслуженных представителей из разных районов города. За плодотворную работу они получили почетные грамоты и благодарности. Поздравить ветеранов пришли представители власти, общественных объединений и студенты. Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом.

Благодаря деятельности городской организации ветеранов люди уважаемого возраста активно участвуют в культурных, образовательных проектах и встречаются с молодежью.