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Минская организация ветеранов отмечает 30-летие
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22 Марта 2017 18:41

Минская организация ветеранов отмечает 30-летие

Сегодня в столице по случаю праздника чествовали заслуженных представителей из разных районов города. За плодотворную работу они получили почетные грамоты и благодарности. Поздравить ветеранов пришли представители власти, общественных объединений и студенты. Завершилось торжественное мероприятие праздничным концертом.

Благодаря деятельности городской организации ветеранов люди уважаемого возраста активно участвуют в культурных, образовательных проектах и встречаются с молодежью.

  

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