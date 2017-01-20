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Минская область развивает бердвотчинг
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20 Января 2017 15:30

Минская область развивает бердвотчинг

Бердвотчинг как вид туризма! Минская область развивает увлечение наблюдать за птицами. Многие наши зеленые зоны - одни из лучших в мире. И входят, например, в американский список самых важных вещей, которые надо знать о Беларуси. Изучать птиц можно и при помощи оптики, причем соединять орнитологическую трубу со смартфоном. Так называемый диджископинг позволяет снять птиц на мобильный с большого расстояния.

Важно не только наблюдать за птицами, но и заботиться о них. Для этого достаточно наполнить зерном кормушки.

  

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