Минская область расширяет возможности для изучения китайского языка

3 Февраля 2017 18:50

Если год назад такие занятия посещали 80 детей, то сейчас в пять раз больше. Вместо отметок дети получают макраме-сувениры и ажурные бумажные картины. Кстати, занятия ведут учителя из Китая. На своей родине они получили степень бакалавра гуманитарных наук и после выпускного отправились в Беларусь преподавать. Волонтеры в течение учебного года знакомят учеников с написанием иероглифов и особенностями произношения.

Пока факультативы существуют в Молодечненском и Воложинском районах. В перспективе планируют реализовать такую же программу в Смолевичах, Дзержинске, Жодино и Солигорске.