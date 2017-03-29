Минская область активно развивает экологический туризм

29 Марта 2017 18:50

Среди популярных направлений - рыбалка, фотоохота и наблюдение за птицами. Для путешественников в национальных парках и заповедниках оборудованы наблюдательные площадки. Подготовлены и экологические тропы, где можно познакомиться с природным богатством. В этом году в Воложинском районе появится экомаршрут для людей с ограниченными возможностями.

Сергей Шестаков, начальник отдела Министерства лесного хозяйства Беларуси:

"У нас с каждым годом становится все больше обустроенных экологических троп, мы строим большое количество вольеров, которые позволяют наблюдать за дикими животными. И другие виды развлечений. Инфраструктура развивается. Белорусский колорит, белорусские бани, катание на лошадях, т.е. весь спектр услуг".

У зарубежных туристов востребованы охотничьи туры. Ежегодно с этой целью к нам едут гости из России, Италии, Франции, Германии и других стран.