Минская милиция представила свою подготовку в рамках спортивного турнира

30 Мая 2017 07:19

Старты прошли на базе центра повышения квалификации в поселке Горани. Офицеры перетягивали канат, состязались в спортивной рыбалке, велогонке и силовом армрестлинге. Спартакиада также собрала воспитанников Радашковичской школы-интерната и учащихся специализированного лицея МВД. Гости праздника смогли не только понаблюдать за исходом борьбы, но и поучаствовать в турнире.

Игорь Шуневич, Министр внутренних дел Беларуси: "Традиционное мероприятие для того, чтобы продемонстрировать наше отношение к здоровому образу жизни. Ну, а в целом мы бы хотели по-новому взглянуть на систему, на готовность этой системы обеспечивать все вызовы и угрозы и соответствовать им. Мы приветствуем наличие, присутствие на этом празднике членов семей. Вы видите, что очень много деток сегодня присутствует здесь. Ну и, конечно же, для каждого коллектива нашего это своего рода соревнование, состязание, демонстрация своих навыков, умений".

Еще один спортивный праздник прошел в Слуцке. В гостях у воспитанников кадетского училища побывали сотрудники ОМОНа. Силовики показали подрастающему поколению боевые приемы самообороны, оружие и экипировку. Визит к кадетам - это уже многолетняя традиция отряда милиции особого назначения.