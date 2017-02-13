"Минская лыжня" объединила работников всех организаций региона

13 Февраля 2017 15:32

В выходные погода позволила сменить офисный дресс-код на спортивную форму и стать на лыжи. Областной праздник "Минская лыжня" объединил работников всех организаций региона, а также представителей исполнительной власти. Эстафета 4 по 1,5 километра - не только спортивная гонка, но и настоящая командная работа. В этом убедилась Антонина Станкевич.

Они знают о таблетках, микстурах и других лекарствах все. Однако главный секрет крепкого здоровья - все же образ жизни. Команда управления здравоохранения в полном составе готовится покорить лыжню. Хотя никто из присутствующих не является профессиональным спортсменом, однако каждый готовится не меньше чем к победе. Хотя бы над самим собой.

На лыжню выходят команды всех организаций области, а также представители районов. Более ста человек готовятся защищать честь своей команды.

Для кого-то первые метры лыжни – детское развлечение, а кто-то делает очевидное усилие. Не обходится даже без падений, однако с дистанции никто не сходит.

Спортивный праздник длится весь день. А в перерывах между гонками гостей угощают кашей, ухой и горячим чаем.

Победители гонки получают дипломы, медали и подарки. Отдельно награждают самого молодого и старшего участников лыжни.