Минская Кальвария - место молитвы и памяти

25 Декабря 2016 21:47

По определению, она должна быть местом скорби, но стала местом света. На стариннейшем кладбище Беларуси - Кальварийском - не только поминают ушедших, но и радуются жизни! Вот уже 35 лет, как здесь возобновил свое служение костел Воздвижения Святого Креста. Здесь встречают праздники, собираются на ежедневные службы, поминают ушедших, спасают живых - впавших в зависимость или страдающих от житейских тягот людей. Накануне здесь со всем католическим миром встречали Вифлеемскую звезду. А сегодня торжественными богослужениями праздновали Рождество Христово.

Наталья Бордиловская попытается раскрыть тайну кальварийского места.

Наши предки Минск сравнивали с Римом (оба стоят на семи холмах). А в середине 18-го века у будущей белорусской столицы появилась еще и своя Голгофа: восьмая возвышенность выросла из горсти той самой евангельской земли, привезенной из Иерусалима. Гора черепов или Лысая гора - это площадь в три километра, усеянная крестами (больше католическими), в центре - храм, а к нему ведет аллея, которая символизирует Крестовый путь. Это Кальвария или Кальва - в переводе с греческого языка "череп".

Кальвария. Для римско-католической церкви это место особого поклонения. Обычно на таких местах воздвигали костел и 14 часовен-стаций, которые символизируют 14 страданий Христовых. Минская Кальвария - не единственная в Беларуси, но одна из самых старейших. И если сам костел время не тронуло, то от часовен остались одни руины.

Кладбищу почти три столетия. Примерно тогда же возник и храм. Деревянный, с двумя высокими трехъярусными башнями. Сначала - владение монахов-кармелитов, но со временем костел перешел к Францисканскому ордену. При нем здание было разрушено и приведено в новый вид - таким мы видим его и сегодня: классические ворота с замысловатым декором, с надписями и неоготический дом Божий.

Основанный кармелитами санктуарий с 1796 года официально и окончательно был определен общегородским местом захоронений. Вышел приказ Екатерины Второй: умерших нельзя хоронить произвольно за городом, а как подобает - в организованных некрополях. В Минске тогда было три больших некрополя: Сторожевка (сегодня район от Комсомольского озера до Троицкого предместья), Золотая Горка (центр столицы - здесь Дворец искусств, редакции газет) и Кальвария (Фрунзенский район Минска). До сегодняшнего дня сохранился только последний.

Не секрет: на Кальварии что ни могила, то, простите, произведение искусства. Большинство - памятники известным белорусам. Преимущественно это католические могилы - здесь лежит местная знать, белорусы высоких сословий: князей с итальянскими корнями Понятовских, Войниловичей, от семьи которых на века остался Красный костел, Монюшко, давшие миру композитора и музыканта.

Среди похороненных знаменитостей много художников: Юзеф Олешкевич, Юзеф Жмурка и известный во времена Речи Посполитой Ян Дамель, который на Кальварии похоронен по личному завещанию вместе со своим последним полотном.

"Мольба о чаше" ли "Иисус в Гефсиманском саду" - произведение написано живописцем в Минске за год до смерти. В августе 1840-го Дамеля похоронили в крипте Кальварийского костела, в головах - будто памятник - поместили художественный шедевр. Так картина пробыла в храме до середины 20-го века: заброшенная вместе с закрытым костелом, она трухлела, портилась.

Мы в реставрационной мастерской Национального художественного музея. В 80-е годы спасенное специальной художественной экспедицией уникальное полотно почти три десятка лет еще пролежало в музейных хранилищах. В этом году попало к специалистам-реставраторам, и вот-вот сенсация - ожившее полотно появится в экспозиции!

Загадочная крипта костела Воздвижения Святого Креста (Кальварийского костела). В ней похоронены не только знаменитый Ян Дамель, но еще несколько представителей малоизвестных, но знатных фамилий. Сегодня в подземелье нельзя попасть - сохранился опасный для человека вход в пару метров. Утерянная крипта - эхо лет атеизма. Пускай сам Кальварийский костел и не трогали (боялись могил), но навредили ему запустением. Впрочем, не самый древний - именно костел на Кальварии стал первым белорусским культовым заведением, которое открыли после всеобщего закрытия церквей в 1938 году.

И все же, реальный старт новому веку Кальварийского костела дал… спорт! Во время Олимпиады-80 советские власти решили продемонстрировать зарубежным гостям веротерпимость и разрешили открыть двери костельной Кальварии. Действующий костел сегодня известен не только как историческое или ритуальное место, но и как место туризма! Разработан даже целый экскурсионный маршрут по здешней исторической части.

Сегодня на Кальварийском кладбище не хоронят. Исключение - подхоронение к родственникам, и то - знаменитых людей. Кальварийская земля - историческая зона и имеет статус историко-культурной ценности первой категории. Хотя было время - волонтеры Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры спасали заброшенные захоронения от вандализма, убирали неухоженные могилы, благоустраивали всю кальварийскую территорию.

И все же, в центре минской Кальварии - не смерть, а жизнь. К здешнему костелу ежедневно приходят люди. Верующих собирают праздники или ежедневные богослужения. При костеле Воздвижения Святого Креста действуют молодежное и семейное движения, работают программы для детей, группы для социально незащищенных людей, тех, кто имеет зависимости. Как и по всей Беларуси, сегодня здесь встречали Рождество Христово - как самый светлый символ веры, надежды и любви.