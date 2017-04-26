26 Апреля 2017 15:33

Сутки - от 12 до 18 рублей без учета питания. Минская гостиница для домашних животных готовится к наплыву постояльцев.

В то время как владельцы животных направятся в другие страны, котам и собакам здесь предложат не только ночлег, но и культурно-оздоровительную программу. Антонина Станкевич узнала, как проводят время в гостинице необычные клиенты.

Изысканная Анастасия - по специальности ветеринарный врач. А потому с легкостью находит общий язык с постояльцами гостиницы. Молодая и резвая овчарка Нора, кажется, также рада видеть свою новую подругу: знает - сейчас время гулять. Кстати, такие прогулки - обязательный пункт правил содержания животных. Как минимум два раза в день собакам дают побегать на заднем дворе. Однако если погода хорошая, то выведут на улицу три и четыре раза.

Сейчас в гостинице для животных на временном содержании две собаки. Так что присмотр и подход к каждому исключительно индивидуальный. Питание - только по рекомендации самих владельцев. Питомцы, хоть, наверно, и грустят по своим хозяевам, но точно находятся под надлежащей опекой.

Для животных предлагают и дополнительные услуги. Ветеринарный осмотр, стильная стрижка - при необходимости на место выедет грумер. Но самое полезное для собак - кинологические курсы. Татьяна Ботвич демонстрирует: каждая собака может исполнять определенные команды, без которых существование в городе очень сложное. Главное в этом деле – чуть-чуть настойчивости и времени.

Временный приют здесь могут найти не только собаки, но и коты. Для них - отдельное помещение, рассчитанное на 36 мест. За сутки содержания придется отдать 12 рублей. Ночлег для собак обойдется чуть дороже: от 14 до 18 в зависимости от веса животного.

В среднем домашние питомцы находятся в гостинице от 7 до 10 суток. Многих хозяева оставляли здесь уже несколько раз. С момента открытия гостиницы здесь временно находились 130 собак и полсотни котов.