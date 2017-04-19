19 Апреля 2017 15:34

Сорок лет они раскрывают музыкальные таланты! Минская детская школа искусств № 17 отмечает юбилей. Фольклорные ансамбли, квартет гитаристов, дуэт флейтистов - юные артисты ежегодно становятся лауреатами международных конкурсов. Сегодня в школе музыканты осваивают как классические, так и народные инструменты. Все они звучали во время праздничного концерта на сцене "Верхнего города". Полифонией вдохновилась и Юлия Токарь.

12-летняя Яна Багрянцева сонаты Баха, Бетховена, Шопена виртуозно создает из семи нот на черно-белых клавишах. В таком юном возрасте уже стипендиат специального фонда Президента Беларуси и лауреат международных конкурсов. Франция, Германия, Греция, Италия - свои музыкальные странствования девочка начала в 7 лет.

И таких одаренных учеников в столичной 17-й школе искусств много. 21 человек - стипендиат фонда Президента, ежегодно более 80 юных музыкантов становятся лауреатами художественных фестивалей за границей.

Здесь изучают музыкальную грамоту, учатся играть на классических и народных инструментах - всего 20 специализаций. Например, древняя окарина, которая напоминает глиняную свистелку и отличается своим особым звучанием, подвластна этим 10-летним музыкантам. Мелодический мотив Берта Кемпферта "Путешественники в ночи" исполняют синхронно.

Сороковой день рождения музыкальной школы юные артисты отмечают в концертном зале "Верхний город". Образцовый оркестр, фольклорный ансамбль, дуэт флейтистов - поздравительную программу готовили в течение года.

Сегодня в концерте представлена широкая палитра музыкальных инструментов: от белорусских народных (аккордеон, цимбалы, баян) до симфонических (флейта, виолончель). Все они зазвучат в унисон во время белорусской классики и шедевров мирового искусства.

Особая гордость школы - ее выпускники. Многие пришли на отчетный концерт. А некоторые и не покидали родные стены - остались здесь преподавать.