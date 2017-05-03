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Минск выбран популярным направлением для майских путешествий у российских туристов
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3 Мая 2017 12:15

Минск выбран популярным направлением для майских путешествий у российских туристов

Об этом сообщает агентство "Тур-Стат". Рейтинг составлен на основе анализа данных систем онлайн-бронирования отелей. По данным экспертов, в белорусскую столицу россияне приезжают в среднем на три дня и платят за проживание в гостинице около 56-ти долларов в сутки. В топ-5 городов СНГ и ближнего зарубежья (популярных у российских туристов в этом году) также входят Тбилиси, Алматы, Баку, Астана и Ереван. Отметим, в прошлом году наша столица также возглавила данный рейтинг.

  

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