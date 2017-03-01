Минск впервые примет финал национальной киберолимпиады

1 Марта 2017 18:50

Лучших геймеров определят в нескольких дисциплинах. Начало отборочных туров запланировано на осень. Планируются раунды по виртуальному спорту и среди студентов. Лучшие ІТ-атлеты попадут в национальную сборную Беларуси.

Кроме того, планируется создавать и специальные фитнес-центры для киберспортсменов. Для геймеров разработают индивидуальные графики тренировок, чтобы участник не перегружал организм.