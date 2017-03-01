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Минск впервые примет финал национальной киберолимпиады
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1 Марта 2017 18:50

Минск впервые примет финал национальной киберолимпиады

Лучших геймеров определят в нескольких дисциплинах. Начало отборочных туров запланировано на осень. Планируются раунды по виртуальному спорту и среди студентов. Лучшие ІТ-атлеты попадут в национальную сборную Беларуси.

Кроме того, планируется создавать и специальные фитнес-центры для киберспортсменов. Для геймеров разработают индивидуальные графики тренировок, чтобы участник не перегружал организм.

  

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