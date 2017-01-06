Минск возглавил рейтинг самых популярных туристических направлений у россиян

5 Января 2017 15:32

По итогам прошлого года, белорусская столица занимает первое место среди городов СНГ по числу бронирования отелей и гостиниц. В эти дни в Минске действительно много туристов. Ежедневно в белорусскую столицу прибывает до тысячи гостей из разных регионов России. Подробно Надежда Сербиненко.



Семья Козьменко преодолела расстояние в 800 километров, а все для того, чтобы сделать селфи на Октябрьской площади у главной елки Беларуси. Туристы из Курска в Минске - на неделю, как раз на все новогодние каникулы.

Наплыв туристов из России в белорусскую столицу всегда приходится именно на новогодние праздники. Свои продолжительные каникулы многие жители Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Нижнего Новгорода проводят у нас. По данным российских турагентств, за прошедший год Беларусь посетили 300 тысяч жителей страны-соседки.

Минск стал самым популярным городом среди россиян по итогам 2016 года. В среднем туристы проводят в белорусской столице два дня. Что до страны в целом, Беларусь - в первой десятке по популярности. В этом же списке Италия, Таиланд, Франция и Грузия.

К наплыву туристов в Минске подготовились заранее. Разработали специальные экскурсии, в том числе для детей, а также гастрономические туры с дегустацией аутентичных белорусских блюд.

Туристической премьерой 2017 стало издание "Найди свою Беларусь". Оно знакомит зарубежных туристов с нашей страной впервые на семи языках. Немецкий, английский, французский, китайский и даже арабский - над созданием буклета работала профессиональная команда лингвистов, дизайнеров и фотографов. Распространяться брошюры будут на международных туристических выставках и в дипломатических представительствах Беларуси.

Самый популярный туристический маршрут в Минске проходит через Верхний город, Троицкое предместье, проспект Независимости, Национальную библиотеку, "Минск-Арену" и Комаровский рынок.