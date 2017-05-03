Минск в предчувствии праздника

3 Мая 2017 15:28

Ко Дню Победы столица готова на девяносто процентов. В городе установили семьдесят декоративных арт-объектов. Главные улицы и проспекты украшают в первую очередь. Новинка этого сезона - светодинамические вертикальные панно вдоль проспекта Победителей. Еще один акцент - на фотоснимки военных времен и медали. Конструкции уже появились на Октябрьской площади. Подробнее - в сюжете Юлии Токарь.

Фасад педагогического университета одним из первых по традиции одевается в праздничное убранство. Так и сейчас, накануне 9 Мая, за два дня мастера "нарисовали" на здании из семи тысяч шелковых кусков ткани голубое небо и монумент Победы. Это уже 29-я майская композиция, причем ни одна не повторилась.

Всего в Минске установят более 70 декоративных конструкций. Акцент - на ретроспективе: военные фотоснимки, медали. Яблоневый сад постепенно расцветает на главных проспектах и улицах столицы.

Новинка нынешнего убранства - вот такие светодинамические панно. Каждый отдельный элемент имеет зеркальный эффект. И за счет света и ветра композиция буквально сверкает праздничными цветами. Постепенно такие украшения появляются на проспекте Победителей.

Панно из живых тюльпанов - у фундамента монумента Победы, а вокруг - праздничные конструкции и флаги. У Вечного огня 9 Мая пройдет основное торжество - музыкально-театрализованное шоу. Здесь по традиции будут звучать и песни Победы. А пока для оркестра устанавливают подиум, для ветеранов - партер. Под открытым небом на время появится кинозал - военные картины оживут на фасадах домов.