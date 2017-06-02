Минск в гастрольном маршруте Стинга

2 Июня 2017 21:26

Известный британский музыкант, певец и автор песен выступит в белорусской столице 8 октября. Сегодня дан старт продаже билетов на концерт легенды сцены. Сейчас артист находится в мировом турне в поддержку своего двенадцатого студийного альбома. В программе как новые композиции, так и полюбившиеся аудитории хиты. К слову, для Стинга это уже второй визит в нашу страну. Семь лет назад обладатель шестнадцати статуэток Grammy впервые гастролировал в Минске. Артист выступил в сопровождении Президентского оркестра и собрал 15-тысячный зал.