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Минск убран уже более чем на 60 процентов
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10 Апреля 2017 15:23

Минск убран уже более чем на 60 процентов

Во время весеннего благоустройства Минск убран уже более чем на 60 процентов. За субботники вывезено 20 тысяч кубов мусора, высажено 5 тысяч деревьев и 14 тысяч кустов. Кроме того, приведено в порядок почти 230 гектаров парков и зеленых зон. В эти выходные большая уборка объединила пять с половиной тысяч жителей самого густонаселенного района столицы - Фрунзенского. Порядок наводили на 27 площадках. Самые масштабные работы затронули сквер на пересечении Берута и Харьковской. На субботник здесь вышли депутаты, руководство района, представители предприятий и школьники.

Сорокалетние морские скульптуры архитекторов Гельфанда и Кустова, которые украшают набережную сквера, приобрели свежий вид. Их реставрацией занимались воспитанники центров дополнительного образования.

  

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