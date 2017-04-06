Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Минск станет площадкой фестиваля документального кино "Евразия.DOC"
Общество
RSS
Минск станет площадкой фестиваля документального кино "Евразия.DOC"
Скачать Поделиться

6 Апреля 2017 08:05

Минск станет площадкой фестиваля документального кино "Евразия.DOC"

Об этом договорились накануне медиаэксперты стран СНГ во время онлайн-конференции. По традиции форум будет проходить одновременно в нескольких городах глобальной интеграции. Вместе с Минском фестиваль примет Смоленск. В кинотеатрах сразу двух городов будут проходить премьеры документальных фильмов. Открыт прием заявок на сайте фестиваля "Евразия.DOC".

Сейчас организаторы утверждают темы работ. Премьеры документальных фильмов можно будет увидеть в минских кинотеатрах "Пионер" и "Центральный".

  

Другие новости

В столице выбрали супермаму У сталіцы выбралі суперматулю 05.04.2017 18:42 / Общество В столице выбрали супермаму
Неделя восстановления леса Тыдзень аднаўлення лесу 05.04.2017 15:18 / Общество Неделя восстановления леса

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =