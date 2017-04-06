Общество
6 Апреля 2017 08:05
Минск станет площадкой фестиваля документального кино "Евразия.DOC"
Об этом договорились накануне медиаэксперты стран СНГ во время онлайн-конференции. По традиции форум будет проходить одновременно в нескольких городах глобальной интеграции. Вместе с Минском фестиваль примет Смоленск. В кинотеатрах сразу двух городов будут проходить премьеры документальных фильмов. Открыт прием заявок на сайте фестиваля "Евразия.DOC".
Сейчас организаторы утверждают темы работ. Премьеры документальных фильмов можно будет увидеть в минских кинотеатрах "Пионер" и "Центральный".
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