Минск станет площадкой фестиваля документального кино "Евразия.DOC"

6 Апреля 2017 08:05

Об этом договорились накануне медиаэксперты стран СНГ во время онлайн-конференции. По традиции форум будет проходить одновременно в нескольких городах глобальной интеграции. Вместе с Минском фестиваль примет Смоленск. В кинотеатрах сразу двух городов будут проходить премьеры документальных фильмов. Открыт прием заявок на сайте фестиваля "Евразия.DOC".

Сейчас организаторы утверждают темы работ. Премьеры документальных фильмов можно будет увидеть в минских кинотеатрах "Пионер" и "Центральный".