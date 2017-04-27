Минск сегодня накрыла "зеленая волна"

27 Апреля 2017 15:22

Здесь проходит 44-й слет юных инспекторов дорожного движения. Девять минских команд борются за звание лучших знатоков правил дорожного движения. Теоретические навыки школьники закрепляют на практике. А заправляют свои знания юидовцы харизматичностью и артистизмом. За непростыми испытаниями понаблюдал Александр Хоровец.

Попадая на площадку Дворца детей и молодежи, не сразу понимаешь, где оказался. Окрестность пестрит от разноцветных жилеток участников 44-го слета юных инспекторов дорожного движения, который открыли масштабным флешмобом. Однако после развлекательной части команды перешли к серьезным испытаниям. Сначала теоретический экзамен на знание правил дорожного движения. Максимум три минуты и десяток вопросов преодолены.

Компьютерные тесты - довольно простое задание, признается Игорь Тиманов. Юным инспекторам дорожного движения является уже третий год. Однако экзамены на внимательность даются труднее всего.

Буквально в соседней комнате школьники оказывают первую помощь условным пострадавшим. Для Виктории Вашкевич правильно наложить повязку серьезных сложностей не вызывает. Полезные навыки в реальных условиях девушка пока не применяла. Надеется, что и не придется, если все участники дорожного движения будут соблюдать правила.

Ну, а это самый зрелищный этап. Юные велосипедисты должны были не только безукоризненно преодолеть все преграды на двухколесном, но и проехать быстрее соперника. Впрочем, далеко не все смогли справиться с таким заданием.

Однако виртуозно управлять велосипедом на такой площадке недостаточно. Куда труднее крутить педали в реальной дорожной обстановке. Поэтому юные инспекторы дорожного движения перед тем как выезжать на городские улицы обязательно проходят практическое испытание - движутся по сигналам регулировщика и обязательно следят за дорожными знаками и разметкой.

Официальные цифры радуют. Аварийность на дорогах столицы с участием несовершеннолетних ежегодно снижается, благодаря в том числе и таким форумам.

Результаты слета подведут 3 мая. Лучшая команда представит столицу на республиканских соревнованиях, которые пройдут в Борисове.