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Минск расширяет экономические связи с Польшей
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17 Февраля 2017 18:48

Минск расширяет экономические связи с Польшей

Советский район столицы и город Люблин планируют взаимодействовать в торговле, бизнесе и привлечении инвестиций. Ведется детальная разработка плана двустороннего сотрудничества, на ближайшее время запланированы взаимные бизнес-визиты. Есть интерес в развитии культурных и образовательных связей. Совместные проекты уже реализуют Люблинский технический университет и БНТУ.

Юрий Трущенко, руководитель администрации Советского района г. Минска:

"Люблин заинтересован в развитии отношений с Минском, в частности, с Советским районом. Это привлечение инвестиций в строительство, это привлечение инвестиций в розничный бизнес, привлечение инвестиций в развитие инфраструктуры малого бизнеса".

Мариуш Саган, директор департамента городского совета г. Люблина, Польша:

"В нас есть опыт успешного инвестиционного взаимодействия с Витебском, мы хотим развивать это направление и в Минске. В вашем городе реализуют много стартап-проектов и развивается предпринимательство. Поэтому мы стремимся сотрудничать с вами в отрасли экономики".

Советский район столицы активно взаимодействует с городами России и Китая. Вскоре Минск посетит делегация Шанхая. Планируется подписать соглашение о двустороннем сотрудничестве.

  

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