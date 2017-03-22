Гастрономические открытия с французским акцентом в Минске

22 Марта 2017 15:31

Попробовать на вкус Францию. Минск присоединился к самому большому ужину! Практически за один час 2 тысячи поваров на пяти континентах готовили блюда из меню французской кухни. На кулинарном фестивале с белорусским акцентом побывала моя коллега Дарья Бигун.

Гастрономические открытия с французским акцентом в белорусской столице! Побывать на Лазурном берегу или в северной Бретани можно не выезжая из Беларуси. Достаточно присоединиться к международному кулинарному фестивалю, который предлагает изысканные блюда из наших, местных, продуктов.

Марк Ульрих, шеф-повар (Германия):

"Это все продукты белорусские, поэтому их очень легко можно купить и использовать. И многие не готовят, например, утку, ведь просто не знают, как ее готовить. Кто хочет работать поваром, должен знать французскую кухню. Потому что французская кухня - это своеобразная структура. Каждое блюдо имеет свое название и свой рецепт".

Гратен, фрикасе, эскарго или террин… 10 ресторанов и одна кулинарная школа подготовили особое меню. Gout de France или "Вкус Франции" - свой у каждого.

Дидье Канес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Беларуси:

"Что характеризует французскую кулинарию - это разнообразие. Французская кухня - это одновременно традиционная кухня и инновационная".

Франсуа Кантен - шеф-повар из Франции - предлагает в белорусской столице особое фестивальное меню: перепелиное яйцо-пашот, жареную морскую рыбу, каре ягненка... Шеф-повар отмечает: еда для французов - синоним радости жизни, оптимизма и удовольствия.

Франсуа Кантен, шеф-повар (Франция):

"Я единственный шеф-повар-француз в Беларуси! Я очень рад, что могу предлагать разные блюда. Потому что французская кухня - часть меня, моей души. И возможность делать то, чего люди еще не знают. Это чудесно. Кухня - это целый ритуал. Это не только с душой приготовленные блюда, а и хороший повод встретиться за разговором в душевной компании".

А вот объединить кулинарные традиции двух стран смогли фуд-фотографы. К гастрономическому фестивалю в своих работах они соединили наиболее популярные блюда Франции и Беларуси.

Андрей Моисейков, фотограф:

"Надо было объединить две культуры - французскую и белорусскую. Первое, что мне пришло в голову, - это селедка под шубой. А раз Франция, то вот лягушка и оливье. Ведь за границей он русский. А выдумал его француз Оливье".

Французские традиции удачно воплощают и белорусские шефы. Так, Александр Петриман предложил рийет из утки, сырную пену с крутонами, малиновое парфе. Все тонкости приготовления повар освоил во время мастер-классов во Франции.

Французский кулинарный фестиваль в белорусской столице проводился второй раз подряд. Таким образом наша страна присоединилась к мировому гастрономическому движению.

Самый первый международный ужин, посвященный французской кухне, прошел в 1912. Тогда для шефов многих стран меню блюд было единым. Почти через столетие правила упростились, но неизменным осталось одно: ужин обязательно должен состоять из закуски, двух основных блюд, сырной тарелки и десерта.