24 Мая 2017 19:53

Столичные парки станут тематическими, а белорусские аттракционы признали самыми безопасными - Минск принял первый Евразийский форум индустрии развлечений. Международная комиссия совместно с нашими специалистами обсудили перспективы развития и новые форматы городского отдыха. Тенденции проектирования парков, согласно мировой практике, эксплуатация водных аттракционов и качелей - во время открытой конференции гости посетили столичные парки Горького и Челюскинцев, аквапарк и семейные центры.

Новая площадка аттракционов может появиться в Каменной Горке - в парке Уго Чавеса. Разработают проект особой тематики с определенными декорациями и инсталляциями. Кроме того, в этом году более 10-ти детских игровых комплексов появятся в столичных парках Победы, Тивали, Уручье и на бульваре Пулихова.