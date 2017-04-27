Общество
27 Апреля 2017 15:08
Минск принимает первую международную конференцию по онкогинекологии и урологии
Около тысячи специалистов из двух десятков стран. Минск принимает первую международную конференцию по онкогинекологии и урологии. Участники не ограничились устными сообщениями и дискуссией.
С самого утра в Научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии имени Александрова в Боровлянах наши медики ассистировали американскому и английскому хирургам при проведении лапароскопических операций. За коллегами участники конференции могли наблюдать благодаря трансляции. Идею белорусских специалистов провести масштабный форум поддержал Национальный институт рака США. Точкой отсчета сотрудничества стран стал IX съезд онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии в прошлом году.
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