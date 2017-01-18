18 Января 2017 18:45

Минск постепенно прощается с новогодним оформлением - елки и иллюминация почти демонтированы. Завершается разбор и главной красавицы на Октябрьской площади. Простояла она довольно долгое время - монтаж каркаса высотой 34 метра начали почти два месяца назад. А разбирают елку при помощи специальной техники спасателей.