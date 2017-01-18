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Минск постепенно прощается с новогодним оформлением
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18 Января 2017 18:45

Минск постепенно прощается с новогодним оформлением

Минск постепенно прощается с новогодним оформлением - елки и иллюминация почти демонтированы. Завершается разбор и главной красавицы на Октябрьской площади. Простояла она довольно долгое время - монтаж каркаса высотой 34 метра начали почти два месяца назад. А разбирают елку при помощи специальной техники спасателей.

  

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