Минск готовится к проведению грандиозного праздника

2 Марта 2017 19:06

В субботу в столице пройдет парад к 100-летию белорусской милиции. Сегодня движение в центре будет перекрыто. Трафик ограничат с 20:30 до полуночи. А уже в День милиции – 4 марта - с 6:30 до 11:00. Из-за подготовки к параду в ближайшие дни в центре города могут быть трудности с парковкой.