Минск должен быть расчищен от снега за два дня

16 Января 2017 15:18

Такое распоряжение сегодня на совещании дал мэр столицы Андрей Шорец. Дорожные и коммунальные службы оперативно не справились с уборкой снежных сугробов (за выходные выпало 10 сантиметров осадков). Для расчистки дворов дополнительно задействованы 800 человек. Опасность представляют и большие сосульки, что появились на крышах домов. Как город освобождается от снежного и ледяного плена, выяснял Александр Хоровец.

За выходные снежный слой в столице подрос на 10 сантиметров. Справиться с таким покровом дорожным и коммунальным службам оперативно не удалось. Самые проблемные места и на это время остаются - дворы и парковки. На помощь дворникам вышли и солдаты. Правда, работу техники и людей замедляют хаотично оставленные авто.

Снежные шапки выросли и на крышах домов. Однако такая "пышность" скрывает в себе серьезную угрозу - огромные сосульки.

С восьми утра Владимир Кудин освобождает крыши домов от ледяных сталактитов. Мужчина признается: это у него юбилейный - тридцатый - сезон на вышке. Подниматься специалист не боится. А вот разбить окна в доме остерегается.

Под ледяной угрозой не только люди, но и машины. Вот этот минивэн пострадал от неожиданных "приветов с высоты". Хозяин техники не оставил свои координаты, поэтому усилия неравнодушных людей рассказать о последствиях пока безрезультатны.

А вот Национальная библиотека от снега избавляется самостоятельно. Ромбо-кубо-октайдер нагревается изнутри, и белая шапка сползает в ливнестоки, после чего тает и попадает в канализацию.

Сергей Кушель, ведущий инженер Национальной библиотеки Беларуси: "Стекла, по которым скатываются массы снега и попадают в лоток ливнестока, могут выдержать большую снежную нагрузку. За счет того, что библиотека нагревает сама себя изнутри, снег скатывается и попадает в лоток ливнестока, где кабель превращает его в воду".

Однако такие умные здания пока в нашей стране редкость. Поэтому традиционно снег убирают специальной техникой.

Найти расчищенное место на парковке - самый популярный квест для автовладельцев. Пройти это испытание довольно просто при помощи вот такого инструмента. Лично я на выходных освободил от снежного плена, кроме своего, еще два машино-места. Однако буквально через час они были заняты, поэтому лопату мне в руки и можно смело пропустить занятие в спортивном зале.

Убирать снег возле своих машин - обязанность автовладельцев. Злостных нарушителей ждут штрафы. По прогнозам синоптиков, снегопады на этой неделе взяли тайм-аут, а столбики термометров застынут на отметке минус 13 градусов.