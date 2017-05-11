Министр здравоохранения Ростовской области посетила белорусские научно-практические центры

Общество
11 Мая 2017 15:03
Министр здравоохранения Ростовской области посетила белорусские научно-практические центрыМинистр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская сегодня посетила сразу несколько белорусских научно-практических центров, среди них "Мать и дитя", а также неврологии и нейрохирургии. В эти минуты продолжается встреча в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в Боровлянах. Наши врачи показали гостям уровень технического оснащения, а также рассказали о методиках и подходах лечения.
Визит делегации Ростовской области двухдневный. В программе также промышленные объекты.
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