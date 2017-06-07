Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто отстранен от занимаемой должности

8 Июня 2017 12:17

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто привлечен в качестве подозреваемого в уголовном деле о служебном подлоге в отношении ряда должностных лиц. Об этом на страничке в социальных сетях сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. Действия должностных лиц квалифицированы как организация служебного подлога. С подозреваемым проводятся следственные действия. По решению следствия избрана мера пресечения - отстранение от должности. Поводом для возбуждения уголовного дела послужила геодезическая разведка. По документам компания, выигравшая тендер, должна была пробурить 14 скважин, чтобы начать добычу базальта. Но в установленный срок было пробурено лишь 3. Чтобы не срывать планы программы, некоторые руководители Минприроды вынудили подчиненных оформить подложные документы. Об этом телеканал "Беларусь 1" рассказывал еще в середине марта в программе "Панорама". И вот сейчас эта история получила продолжение.

Александр Романовский, замначальника главного управления КГК Беларуси: "КГК и КГБ проведена проверка республиканского унитарного предприятия "Научно-производственный центр по геологии", в ходе которой выявлены факты незаконного получения средств из республиканского бюджета. В марте прошлого года правительством была утверждена Госпрограмма "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов на 2016-2010 годы". Однако Минприроды только в октябре 16 года были заключены 3 договора с республиканским унитарным предприятием "Научно-производственный центр по геологии" на выполнение геологоразведочных работ с объемом финансирования 4,2 миллиона рублей. Срок исполнения работ был определен - 20 декабря прошлого года".

Результатом проверки, которую в тандеме провели сотрудники госконтроля и Комитета государственной безопасности, стали уголовные дела, которые были возбуждены в отношении ряда должностных лиц научно-производственного центра и Минприроды. В целях возмещения причиненного ущерба у подозреваемых арестовано имущество на сумму в 630 тысяч долларов.