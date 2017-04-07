Министр общественной безопасности Китая впервые посетил Беларусь

8 Апреля 2017 21:15

В гости с ответным визитом. Сегодня министр общественной безопасности Китая Го Шэнкунь впервые посетил нашу страну и встретился с министром внутренних дел Беларуси Игорем Шуневичем. Во время переговоров стало известно, что страны готовят соглашение о миграции и реадмиссии. Также в рамках встречи обсудили и проект сотрудничества в сфере образования. МВД заявило, что готово рассмотреть возможность обучения китайских специалистов в Беларуси. Напомним, ранее Игорь Шуневич уже был с рабочим визитом в КНР, где страны определили основные направления двухстороннего сотрудничества. Во время разговора министры отметили, что правоохранители Беларуси и Китая уже взаимодействуют по различным направлениям, а также намерены и далее расширять спектр сотрудничества.