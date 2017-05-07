Министр обороны Андрей Равков сердечно поздравил ветеранов

7 Мая 2017 12:03

В преддверии 9 Мая мы продолжаем благодарить ветеранов за Победу! Беларусь всегда первостепенное внимание уделяет патриотическому воспитанию.

Это накануне подчеркнул министр обороны Андрей Равков, принимая ветеранов в Драматическом театре Белорусской армии. Глава ведомства сердечно поздравил всех собравшихся и вручил памятные сувениры тем, кто яро и самоотверженно в годы Великой Отечественной войны оказал сопротивление фашистским захватчикам. После гостей ожидал праздничный концерт.