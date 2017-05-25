25 Мая 2017 08:05

Министерство юстиции подвело итоги правового конкурса на приз имени Владимира Спасовича, цель которого - популяризация правовых знаний. В ходе мероприятия заветные статуэтки получили лучшие юристы. Победителей награждали в семи номинациях. В конкурсе также принимали участие представители СМИ. Всего было подано порядка 130-ти заявок. По условиям первенства, материалы должны были освещать наиболее актуальные вопросы в области права.