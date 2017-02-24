24 Февраля 2017 15:12

Подарок к 100-летию белоруской милиции и экземпляр в коллекцию филателиста. Министерство связи Беларуси выпустило в обращение новый блок почтовых марок. Художественной основой стали изображения эмблемы и здания главного милицейского ведомства. Проект представлен двумя знаками круглой и прямоугольной формы. Торжественное гашение марки провели сегодня Министр внутренних дел Игорь Шуневич и глава Минсвязи Сергей Попков. Тираж госзнака почтовой оплаты - 15 тысяч экземпляров. Для изготовления было использовано тиснение золотой фольгой и перфорация.

Сергей Попков, Министр связи и информатизации Беларуси: "Такой знаковый юбилей органов внутренних дел. Он отмечен блоком из двух марок. Это эксклюзивное издание. Издание марок — это один из аспектов популяризации нашего государства в мире. Надеюсь, что 15 тысяч экземпляров, которые разойдутся по всему миру, они еще раз расскажут о нашей стране".

В ближайшее время праздничные марки разлетятся на почтовых отправлениях по всему миру и попадут в альбомы отечественных и зарубежных филателистов.