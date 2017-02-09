Министерство по налогам и сборам: Белорусы активно решают вопросы с трудоустройством

10 Февраля 2017 07:10

Министерство по налогам и сборам констатирует активность белорусов в решении вопросов с трудоустройством. В стране заметно выросло количество ремесленников, а также граждан, работающих по заявительному принципу. Как отметили в ведомстве, это результат работы Декрета "О предупреждении социального иждивенчества". Почти полмиллиона белорусов получили извещения на уплату сбора на финансирование госрасходов. Напомним, граждане могут предоставить в налоговый орган документы и пояснения об отсутствии у них обязанности по уплате сбора. Они рассматриваются в течение месяца. Сделать это можно также через форму обратной связи на сайте министерства. Белорусы, которые оказались в трудной жизненной ситуации, вправе обратиться в местный Совет депутатов или исполнительный орган с заявлением об освобождении от уплаты сбора. Всего от налога освобождены 58 тыс. граждан.

Михаил Рассолько, начальник главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси: "В ряде случаев человек действительно не может исполнить свою обязанность по уплате сбора, хотя он не участвовал в финансировании, работал в течение года. Это связано с какими-то семейными проблемами. Конечно, как и Глава государства говорил, в каждой конкретной ситуации должны разбираться. Не должно быть какого-то усредненного подхода. Местные Советы депутатов либо по их поручению местные исполнительные органы имеют право предоставлять право на льготу. Налоговые органы, в том числе Министерство по налогам, таких полномочий не имеет".

Напомним, срок уплаты сбора на финансирование госрасходов за 2015 год истекает 20 февраля. За несвоевременную уплату предусмотрен штраф либо административный арест. Пока сбор уплатили более 45 тысяч граждан. Казна пополнилась почти на 14 млн. рублей.