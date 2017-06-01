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Министерство образования открывает горячую линию
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1 Июня 2017 07:07

Министерство образования открывает горячую линию

Она начнет работу сегодня и будет действовать по 18 августа с 9 утра до 6 вечера. На все вопросы выпускников и родителей об организации вступительной кампании в учреждения образования ответят специалисты. Для желающих стать студентами сегодня последний день регистрации на централизованное тестирование. Успеть подать документы нужно до 7 вечера. Первое ЦТ - по белорусскому языку - 12 июня. Для тех, кто не успел зарегистрироваться на основной этап, можно записаться на тестирование в резервные дни - с 30 июня по 3 июля.

  

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