20 Февраля 2017 15:12

Правдиво, четко и доступно: Министерство обороны подвело итоги творческого конкурса на лучшие материалы о военном ведомстве, вышедшие в эфир в минувшем году.

Одним из лучших признано Агентство теленовостей Белтелерадиокомпании. Наши коллеги стали лауреатами в 3 номинациях. И как отметил министр обороны Андрей Равков, телеканал "Беларусь 1" имеет высочайший уровень и свой почерк, хорошо узнаваемый как внутри страны, так и за рубежом. Материалы всегда готовятся с военной точностью и журналистским креативом. Поздравляем коллег!









У жюри в этот раз выбор был непростой: всего на конкурс от СМИ со всех уголков страны подали 116 материалов - на 10% больше, чем в минувшем году, и это свидетельствует о безусловном росте авторитета ведомства.