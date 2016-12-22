22 Декабря 2016 18:45

Она воспитала шестерых детей, 25 внуков, 40 правнуков и 10 праправнуков. Минчанка Лидия Соловьева сегодня отмечает вековой юбилей. Почти полжизни она работала учительницей. За это время у нее было нескольких сотен учеников. Некоторые из них сегодня приехали поздравить своего первого педагога. Наш корреспондент Юлия Токарь также побывала на празднике.

Искренние праздничные поздравления с самого утра слышны буквально с коридора… Поздравить любимую мамочку, бабушку и даже прапрабабушку приехали почти все родственники. Повод - важный. У Лидии Иосифовны Соловьевой - вековой юбилей.

Самые маленькие правнуки читают стихи, дети и внуки поют любимые бабушкины песни, а затем все вместе листают семейный альбом. Черно-белые фотоснимки - своеобразная летопись жизни.

Своей заботой и любовью она согревала и своих родных детей, и тех, кому в течение 40 лет преподавала математику, письмо, чтение. Сотни выпускников Лидии Иосифовны и сегодня благодарны ей за знания и внимание. Любимые ученики приехали поздравить свою первую учительницу.

Дорогу в большую жизнь со школьной парты она дала не одной сотне учеников. Своя же семья Лидии Соловьевой также приближается к сотне. Шестеро детей, 25 внуков, 40 правнуков и 10 праправнуков.

Долгожителей, которые перешли вековую границу, в столице - 88. И все они уверены, что жизненный путь длиной в столетие – великий дар.