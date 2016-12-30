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Минчане продолжают получать новогодние подарки
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29 Декабря 2016 15:17

Минчане продолжают получать новогодние подарки

Так сегодня на карте Заводского района столицы стало на одну новостройку больше. Это 10-этажный дом по Охотскому переулку. Ключи от квартир со свободной планировкой в современном здании получили 119 семей. Как отметило на торжественной церемонии руководство города и района, новый объект рассчитан, в том числе, и на многодетные семьи. Около дома размещается детская площадка с игровыми комплексами. Кроме того, тут же предусмотрена и удобная парковка для автомобилей.

Отметим, всего же в 2016 году в Минске построили более  700 тысяч квадратных метров жилья.

 

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